Министр спорта Павел Колобков в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что готовность России к проведению чемпионата мира по футболу — высочайшая.

"В проведении чемпионата мира по футболу будут задействованы 12 стадионов в 11 городах, пять стадионов были введены в эксплуатацию до конца прошлого года", — подчеркнул Колобков.

В самое ближайшее время в эксплуатацию введут оставшиеся стадионы.

Базы команд и тренировочные базы будут размещаться в 19 субъектах.

После Чемпионата мира по футболу все стадионы, подготовленные к чемпионату мира, будут переданы в собственность регионов.