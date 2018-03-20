Центризбирком не будет подводить итоги президентских выборов 18 марта 2018 года, пока не рассмотрит все жалобы на нарушения в ходе голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

"Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями", — сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК обратился к кандидатам в президенты и политическим партиям с просьбой сообщить обо всех возможных нарушениях. Это позволит пресечь рассуждения о нечестности выборов.

"Мы хотим сделать оперативно, чтобы при официальном подведении итогов снять все спекуляции и инсинуации", — сказала Памфилова.

По закону у ЦИК есть10 дней, чтобы утвердить итоги голосования.