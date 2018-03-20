Минтранс поддержал строительство частных автодорог в России

Первый заместитель главы Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в ведомстве поддерживают инициативу о строительстве частных автомобильных дорог в России, сообщает RNS.

"Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации", — отметил Дитрих.

В качестве первого практического опыта подобного строительства он отметил автомобильную транзитную дорогу "Меридиан", которая в перспективе должна связать Оренбургскую область и западную границу России.

"Если такого рода инициативы будут в субъектах РФ появляться, то будем оказывать всю необходимую помощь", — отметил Дитрих.