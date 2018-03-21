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Медведев поручил продумать параметры расчета налога на имущество физлиц

, ИА "Амител"
Такие указания Медведев дал во исполнение поручений президента России Владимира Путина

Фото: bhnews.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 июня обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих уточнение параметров расчета налога на имущество физлиц. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

Такие указания Медведев дал во исполнение поручений президента России Владимира Путина, подписанных 15 марта 2018 года, которые направлены на реализацию Послания главы государства Федеральному Собранию.

Как заявил Путин в ходе оглашения Послания, расчет налога на имущество физических лиц необходимо сделать справедливым, чтобы платежи были посильными.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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