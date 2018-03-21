Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

По данным NBC, разговор состоялся во вторник. "Подтверждаем телефонный разговор", — сообщил представитель Белого дома.

Кроме того, Трамп по телефону поздравил президента России с победой на выборах 18 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

"В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества и проявили заинтересованность в его активации. "Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании", — сообщается на сайте Кремля.

Лидеры России и США также выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова и акцентировали целесообразность продолжения усилий по разрешению ситуации вокруг КНДР мирными, дипломатическими средствами.

Путин и Трамп договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в частности, с учетом изменений в руководстве Госдепа.

Особое внимание они уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", — отмечается в сообщении на сайте Кремля.