Центры по изучению вечной мерзлоты появятся в Сибири

В сибирском регионе появится сеть станций, сотрудники которых будут изучать процессы вечной мерзлоты, сообщает "Русская планета".

Предполагается, что ученые будут тщательно следить за изменением климата в регионе и круглый год собирать необходимые пробы. Таким образом исследователи смогут составить карту изменения ландшафта и климата в Сибири.

Благодаря наличию разных зон — от полупустыни до тундры — такое исследование будет крайне репрезентативным.

Детальное изучение процессов, происходящих в условиях вечной мерзлоты, позволит ученым не допустить образования парникового эффекта.