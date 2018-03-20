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Прохожий кидался коктейлями Молотова напротив здания Совфеда

, ИА "Амител"

Фото: кадр из видео

Мужчина начал раскидывать коктейли Молотова напротив здания  Совета Федерации, сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, мужчина случайно поджег себя. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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