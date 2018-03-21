Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил исполнить все указания, содержащиеся в перечне поручений президента России по реализации Послания в части решения вопроса со статусом самозанятых до 26 июня, пишет "Парламентская газета".

Соответствующее поручение Минюсту, Минтруду, Минфину, Минэкономразвития опубликовано на официальном сайте кабмина. С учетом ранее данных поручений завершить работу по закреплению правового статуса указанной категории граждан.

Ранее 16 марта президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию поручил кабмину закончить процесс закрепления юридического статуса самозанятого населения.