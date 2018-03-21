Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" в отношении 56-летнего владельца автомастерской, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что 9 марта в Барнауле в лесном массиве за Старым мостом было найдено тело мужчины. Несмотря на отсутствие видимых телесных повреждений на теле погибшего удалось установить криминальный характер его смерти.

В кратчайшие сроки был установлен подозреваемый. Им оказался 56-летний житель Барнаула, у которого потерпевший работал в автомастерской. Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, 28 декабря прошлого года года в автомастерской между мужчина разгорелся конфликт из-за денег. Подозреваемый монтировкой несколько раз ударил по голове сотрудника. От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Тогда обвиняемый загрузил тело работника в багажник своего автомобиля и вывез в лесной массив. Тело нашел барнаулец,гулявший с собакой, через несколько месяцев.