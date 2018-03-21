Среда, 21 Март, 10:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,7
€ 71,23
497117
2°
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Пенсионерку в Бийске судят за мошенничество с криптовалютой

, ИА "Амител"
Подозреваемая потратила собранные деньги на криптовалюту

Фото: pixabay.com

66-летнюю пенсионерку из Новосибирска будут судить за мошенничество, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что пенсионерка приехала в Бийск и под видом представителя международной сетевой компании, организовала и провела в городе семинар для желающих заработать виртуальную валюту.

Женщина убедила участников встречи передать ей 31 тысячу рублей на покупку криптовалюты. Она рассказала, что эти деньги со временем приумножатся за счёт роста курса электронной валюты.

Таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек. Женщина получила в общей сложности 124 тысячи рублей. Эти деньги она решила не вкладывать в криптовалюту, а потратила по старинке на собственные нужды.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.03.2018 09:18
- гость -

Какие "продвинутые" нынче бабульки пошли!!! ))))

0  0
21.03.2018 09:44
Геноцид Эклеров

отпустите бабушку, лучше закройте тех недалеких, что отдали её деньги.
это каким надо быть, чтобы поддаться на развод шестидесятилетней пенсионерки на крипту?))))

0  0
21.03.2018 10:09
- гость -

Доверчивость и простота наших людей долго еще будет полем для мошенничества

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:43
Барнаульский хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ в составе "Детройта" 0
10:32
Выборы президента в Алтайском крае: эксперты оценили итоги 1
10:21
Фура в Барнауле попала под тепловоз на железнодорожном переезде 3
10:16
Учение по "взрыву" в газовой котельной отработали в Барнауле 0
10:01
"Я не шучу": Александр Карелин согласился перенести столицу в Горно-Алтайск 3
09:51
НГТУ лишился аккредитации по девяти направлениям 4
09:40
Инди-рок-группа VLNY из Самары проведет концерт в Барнауле 0
09:38
Вымогательство с избиением: что ждет обидчиц барнаульской школьницы 9
09:22
Коллектор ушел под землю в центре Барнаула 10
09:15
Движение для машин и автобусов откроют на Крымском мосту уже в мае 6
09:05
Пенсионерку в Бийске судят за мошенничество с криптовалютой 3
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за три дня 0
08:43
Семеро пожарных тушили пожар в жилом доме в Рубцовске 0
08:30
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:25
СКР подозревает хозяина барнаульской автомастерской в убийстве работника 0
08:13
Егор Крид удивит барнаульцев своей новой "взрослой" пластинкой 0
08:04
Цены тают: студия в апарт-комплексе"SKY-M" всего за 699 тыс. рублей 0
07:50
Ежедневник: чем известно 21 марта в России и мире 1
07:34
Дом с дизайнерским проектом и абрикосами продают в Барнауле за 12 млн руб. 9
07:22
Как и когда изменится штраф за нарушения проезда на железнодорожных переездах 4
07:11
Бензин в Алтайском крае не растет в цене уже третий месяц 21
07:03
Новый проект Amic.ru: Здоровье
Amic.ru создал справочник, в котором можно найти полезные советы и узнать о предложениях клиник Барнаула
06:48
Горячие девушки на холодном снегу: самые красивые сноубордистки GrelkaFest 2
06:32
Питоны, якоря и звезды: что "кололи" себе президенты, вожди и императрицы 1
06:14
Страшный гололед и мокрый снег обещают в Алтайском крае 21 марта 0
06:01
Вложения оправдались: алтайский политолог об успехах и провалах выборов 0
03:53
Медведев поручил до 26 июня определить статус самозанятых 1
02:55
Трамп поздравил Путина в ходе телефонного разговора 0
01:30
Медведев поручил продумать параметры расчета налога на имущество физлиц 0
00:16
Центры по изучению вечной мерзлоты появятся в Сибири 0
23:58
Новым гендиректором "Сибэко" назначен Михаил Кузнецов, возглавляющий СГК 0
23:40
Прохожий кидался коктейлями Молотова напротив здания Совфеда 1
23:06
Минтранс поддержал строительство частных автодорог в России 1
22:52
ЦИК не будет подводить итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы 0
22:25
Кражу денег с банковских карт будут наказывать сроком до 6 лет 0
22:10
Министр спорта назвал "высочайшим" уровень подготовки России к ЧМ-2018 0
21:25
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Мурманске 2
21:21
Сожительство не приравняют к браку 3
21:01
Результаты выборов президента отменены на семи участках 1
20:40
Законопроект о криптовалютах внесен в Госдуму 0
20:25
Колобков: 36,6% россиян систематически занимаются спортом 0
20:01
Вымогательство появилось в деле об избиении школьницы в Барнауле 6
19:45
Американские ученые создали безопасную краску для волос 0
19:25
Дело завели против воспитателя, забывшего ребенка на прогулке в Красноярске 0
19:08
Коротко о главном: конец дорожной войны, паводок и зарплаты на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 марта
18:50
"Аэрофлот" отрицает информацию о пьяном пилоте рейса Казань-Москва 1
18:24
Песков прокомментировал отсутствие поздравления от Трампа 2
18:05
Более 9 лет нужно российской семье, чтобы накопить на квартиру в Москве 8
17:50
Краевой марафон "Поддержим ребенка" собрал более 100 млн рублей 2
17:49
Барнаулец впал в кому в Таиланде, заразившись лихорадкой денге 17

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.