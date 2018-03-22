До 26 марта во всех салонах Российский кафель в Барнауле и Бийске можно приобрести керамическую плитку брендов Gracia Ceramica и Шахтинская плитка со скидкой 20%.

Высококачественная плитка более чем из ста коллекций, выполненных в различных стилях — от классического до ультрасовременного. Выбирайте те, которые идеально подойдут именно вашему интерьеру.

Керамическая плитка Gracia Ceramica – это не просто бренд, это особая философия жизни, доступная каждому, кто ценит красоту, стиль и индивидуальность. Для ее изготовления используются только самые качественные материалы. Бренд уделяет особое внимание производству, под постоянным контролем находятся все этапы и это результат многолетней работы. Gracia Ceramica использует глину собственного карьера, уникальную по своим свойствам.

"Шахтинская плитка" — самый популярный бренд (по данным исследования агентства NT) среди потребителей и профессионалов строительного рынка России и стран СНГ. "Шахтинская плитка" — это продукция европейского уровня качества по доступной цене. Ее продуманные дизайны не устареют со временем и на долгие годы обеспечат уют и комфорт в вашем доме.

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