Движение для легковых машин и пассажирских автобусов откроют по мосту через Керченский пролив уже в мае. Об этом пишет РИА "Новости".

Известно, что запуск движения будет проходить в два этапа. Грузовой транспорт сможет проехаться по Крымскому мосту только в конце года. При этом грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Изначально, запуск движения был назначен лишь на конец этого года. Но строители делают работу с опережением.