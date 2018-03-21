Движение для легковых машин и пассажирских автобусов откроют по мосту через Керченский пролив уже в мае. Об этом пишет РИА "Новости".
Известно, что запуск движения будет проходить в два этапа. Грузовой транспорт сможет проехаться по Крымскому мосту только в конце года. При этом грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Изначально, запуск движения был назначен лишь на конец этого года. Но строители делают работу с опережением.
Комментарии
гуд
Хороша новость, умеют строить, когда захотят. Я понял, что это один из самых больших мостов в мире
21.03.2018 10:03
гость
Cамый большой по стоимости.
Самый длинный мост, протяженностью в 42,5 км, расположен над заливом Цзяочжоу на высоте 33 метра. Стоимость сооружения оценивается приблизительно в 87 миллиардов рублей.
У Крымского моста длина мостового перехода 19 км. Ширина судоходного пролёта: 227 м. Высота судоходного пролёта: 35 м. Пока утвержденная итоговая стоимость строительства моста через Керченский пролив 227,92 миллиарда рублей.
Китайцы мост давно строили, сейчас он им мог и дороже обойтись. И мост над заливом Цзяочжоу только автомобильный, а железная дорога сильно удорожает проект
21.03.2018 10:28
гость
а гостю 10:23 плевать. он лично знает сколько Ротенберг напилил с этого моста, и даже видел место в лесу, куда наличные закапывал...