Фото: vk.com/barneos22
Коллектор ушел под землю на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
О том, когда это произошло данные разнятся. Одни утверждают, что это случилось минувшей ночью, другие говорят, что это произошло гораздо раньше.
Напомним, что на этом месте идет строительство коллектора. Строительство вступило в свою финальную стадию.
Комментарии
все банкиры попадают в Ад
21.03.2018 09:30
- гость -
Коллектор - это технический элемент,
в том числе в котлах, системах водоснабжения
и отопления.
Всех их ждет ад...
21.03.2018 09:32
- гость -
Но всё же коллекторским агентствам стоит призадуматься!
Строили-строили и наконец провалилось и на этом строительство перешло в финальную стадию - закончено!
Читатели Амик не отличают тепловой коллектор и профессию по взысканию долгов?
21.03.2018 09:47
Ант
А вы месье, прошу меня простить, настолько "деревянный", что не можете отличить стёб от прочих комментов?
хороших людей созвучно канализации не назовут
Я так понимаю, что строили коллекторское агенство, а оно на завершающей стадии провалилось в ад? Это несправедливо. Ведь оно еще не нагрешило. Хотя строительство посередь дороги само по себе уже косяк.
21.03.2018 10:13
- гость -
+1
Собственно эта яма на дороге народу не так интересна, как "СС-дивизии" финансовых ОПГ, которые выдают заведомо невозвратные кредиты нищете и недалёким бизнесменам.