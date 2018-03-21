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Коллектор ушел под землю в центре Барнаула

, ИА "Амител"
ЧП произошло на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина

Фото: vk.com/barneos22

Коллектор ушел под землю на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

О том, когда это произошло данные разнятся. Одни утверждают, что это случилось минувшей ночью, другие говорят, что это произошло гораздо раньше.

Напомним, что на этом месте идет строительство коллектора. Строительство вступило в свою финальную стадию.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

21.03.2018 09:30
- гость -

все банкиры попадают в Ад

0  0
21.03.2018 09:32
- гость -


21.03.2018 09:30
- гость -

Коллектор - это технический элемент,
в том числе в котлах, системах водоснабжения
и отопления.

0  0
21.03.2018 09:34
- гость -

Всех их ждет ад...

1  0
21.03.2018 09:38
Евгений

21.03.2018 09:32
- гость -

Но всё же коллекторским агентствам стоит призадуматься!

0  0
21.03.2018 09:41
- гость -

Строили-строили и наконец провалилось и на этом строительство перешло в финальную стадию - закончено!

0  0
21.03.2018 09:47
Ант

Читатели Амик не отличают тепловой коллектор и профессию по взысканию долгов?

0  0
21.03.2018 10:02
Сумрачный гений

21.03.2018 09:47
Ант

А вы месье, прошу меня простить, настолько "деревянный", что не можете отличить стёб от прочих комментов?

0  0
21.03.2018 10:13
- гость -

хороших людей созвучно канализации не назовут

0  0
21.03.2018 10:15
Злая гостья

Я так понимаю, что строили коллекторское агенство, а оно на завершающей стадии провалилось в ад? Это несправедливо. Ведь оно еще не нагрешило. Хотя строительство посередь дороги само по себе уже косяк.

0  0
21.03.2018 10:21
Сумрачный гений

21.03.2018 10:13
- гость -

+1

Собственно эта яма на дороге народу не так интересна, как "СС-дивизии" финансовых ОПГ, которые выдают заведомо невозвратные кредиты нищете и недалёким бизнесменам.

0  0
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