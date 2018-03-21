Фото: vk.com/barneos22

Коллектор ушел под землю на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

О том, когда это произошло данные разнятся. Одни утверждают, что это случилось минувшей ночью, другие говорят, что это произошло гораздо раньше.

Напомним, что на этом месте идет строительство коллектора. Строительство вступило в свою финальную стадию.