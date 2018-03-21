Рособрнадзор лишил аккредитации по девяти направлениям Новосибирский государственный технический университет. Об этом сообщает "НГС".
Речь идет о таких направлениях, как "Экономическая безопасность", "Экономика" (аспирантура), "Юриспруденция" (бакалавриат, магистратура, аспирантура), "Сервис" (бакалавриат), "Туризм" (бакалавриат), "Реклама и связи с общественностью" (бакалавриат), "Журналистика" (бакалавриат).
Теперь студентам, которые учатся по этим направлениям предложат другие вузы. Между тем, несмотря на отсутствие аккредитации, вуз может продолжать обучение студентов по этим направлениям и даже набирать новых студентов.
Вскоре учебное заведение сможет снова подать заявление на аккредитацию.
Комментарии
самые технические направления
Речь идет о таких направлениях, как "Экономическая безопасность", "Экономика" (аспирантура), "Юриспруденция" (бакалавриат, магистратура, аспирантура), "Сервис" (бакалавриат), "Туризм" (бакалавриат), "Реклама и связи с общественностью" (бакалавриат), "Журналистика" (бакалавриат).
на пике популярности таких специальностей хотели бабла срубить, но не вышло? или успели?
21.03.2018 10:28
Filin
согласен)
непрофильные дисциплины вообще давно пора было вычистить из технического ВУЗа.
В техническом вузе и не должно быть таких специальностей, в 90-х бардака на разводили.