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История с избиением барнаульской школьницы ее сверстницами и трансляции расправы над девушкой в социальные сети получила продолжение — по данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Напомним, преступление было совершено 9 марта. Согласно версии краевого управления Следственного комитета, 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой под надуманным предлогом передать ей денежные средства в сумме шести тысяч рублей, на что был получен отказ.

В итоге требовавшая деньги школьница и ее подруга в подъезде дома на Панфиловцев применили в отношении девушки физическое насилие. Сам момент расправы транслировался в социальные сети.

По данному факту была организована доследственная проверка. На этой стадии многие задались вопросом — избегут ли подростки уголовной ответственности. Согласно нормам российского законодательства, лица, достигшие 14-летия привлекаются к уголовной ответственности в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести. То есть в этот момент многое зависело от того, каковы будут результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью, нанесенного потерпевшей.

В данный же момент в этой истории появилась определенная степень ясности. Ответственность за преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) наступает с 14 лет.

Для совершеннолетних наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

С несовершеннолетними в данном случае ситуация запутаннее. Если нарушителю закона меньше 14 лет, то материальный вред за него будут возмещать родители. Кроме того, на них будет составлен протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, а сам малолетний преступник будет поставлен на учет в Отдел по делам несовершеннолетних.

Что касается подростков старше 14 лет, то дня них, напомним, за вымогательство с применением насилия наступает уголовная ответственность. Но при этом при назначении наказания минимальный срок, установленный статье 163 Уголовного кодекса РФ делится пополам, а в ходе рассмотрения учитываются не только обстоятельства совершения преступления, но и социальная обстановка в семье обвиняемого, сведения характеризующее его из образовательного учреждения и от участкового уполномоченного, повторность или первичность совершения деяния.

Если суд назначает наказание в виде штрафа, то при наличии дохода лицо в возрасте от 14 до 18 лет выплачивает его самостоятельно, если собственных средств нет, то его законные представители.