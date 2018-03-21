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Вымогательство с избиением: что ждет обидчиц барнаульской школьницы

, ИА "Амител"
Действие данной статьи предполагает уголовную ответственность для лиц старше 14 лет

Фото: om-saratov.ru

История с избиением барнаульской школьницы ее сверстницами и трансляции расправы над девушкой в социальные сети получила продолжение — по данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Напомним, преступление было совершено 9 марта. Согласно версии краевого управления Следственного комитета, 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой под надуманным предлогом передать ей денежные средства в сумме шести тысяч рублей, на что был получен отказ.

В итоге требовавшая деньги школьница и ее подруга в подъезде дома на Панфиловцев применили в отношении девушки физическое насилие. Сам момент расправы транслировался в социальные сети.

По данному факту была организована доследственная проверка. На этой стадии многие задались вопросом — избегут ли подростки уголовной ответственности. Согласно нормам российского законодательства, лица, достигшие 14-летия привлекаются к уголовной ответственности в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести. То есть в этот момент многое зависело от того, каковы будут результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит тяжесть вреда здоровью, нанесенного потерпевшей.

В данный же момент в этой истории появилась определенная степень ясности. Ответственность за преступление, предусмотренное пунктом "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) наступает с 14 лет.

Для совершеннолетних наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

С несовершеннолетними в данном случае ситуация запутаннее. Если нарушителю закона меньше 14 лет, то материальный вред за него будут возмещать родители. Кроме того, на них будет составлен протокол о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, а сам малолетний преступник будет поставлен на учет в Отдел по делам несовершеннолетних.

Что касается подростков старше 14 лет, то дня них, напомним, за вымогательство с применением насилия наступает уголовная ответственность. Но при этом при назначении наказания минимальный срок, установленный статье 163 Уголовного кодекса РФ делится пополам, а в ходе рассмотрения учитываются не только обстоятельства совершения преступления, но и социальная обстановка в семье обвиняемого, сведения характеризующее его из образовательного учреждения и от участкового уполномоченного, повторность или первичность совершения деяния.

Если суд назначает наказание в виде штрафа, то при наличии дохода лицо в возрасте от 14 до 18 лет выплачивает его самостоятельно, если собственных средств нет, то его законные представители.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.03.2018 09:49
Геноцид Эклеров

один юный "оператор" уже нарвался носом на бетонный угол.
теперь и две малолетние шалашовки по вымогалову пойдут на кичу.

0  0
21.03.2018 10:00
гость

Они избиение еще и снимали, не представляю какие тут могут быть смягчающие обстоятельства? Только по полной. С компенсацией вреда с родителей в полном объеме. Тут только морального вреда на полляма. Ну наш гуманный суд больше 100 тысяч вряд ли присудит, может она сама виновата, плохо позировала, когда ее били

0  0
21.03.2018 10:05
- гость -

посадить, родителям условно за воспитание...

0  0
21.03.2018 10:15
Вася

Всегда это встречалось в школах и во все времена... Дело далекого прошлого, но сила воспринимает только другую силу в моем случае помню старший брат с друзьями ( одному было никак вывезти) подключился и все сразу успокоились.

0  0
21.03.2018 10:20
Злая гостья

Видео полстраны смотрело, моральный вред за каждый просмотр насчитать. И еще маленькие детали: по предварительному сговору группа лиц и с особой жестокостью.

0  0
21.03.2018 10:24
гость

21.03.2018 10:15
Вася

Да было то всегда, на телефон снимали не всегда. По-моему подростки по проблемней стали. На образование меньше тратится. А с воспитанием вообще проблемы

0  0
21.03.2018 10:42
- гость -

Ничего им не будет, т. к. они несовершеннолетние. Будет сказано, что так делать нельзя, если родители не подсуетятся, то поставят на учёт. Пока не убъют или не сделают инвалидом, тогда может быть и будет всё выше перечисленные страсти

0  0
21.03.2018 10:44
Геноцид Эклеров

21.03.2018 10:42
- гость -

специально для вас написали возраст привлечения к ответственности по вымогательству - с 14 лет. так что глаза приоткройте и чушь не пишите.

0  0
21.03.2018 10:49
- гость -

Могу поспорить, всё зависит от родителей максимум условно дадут

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