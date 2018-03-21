Командно-штабное учение по теме: "Организация обеспечения выполнения мероприятий при возникновении чрезвычайной ситуации" прошло на базе ОАО "Индустриальный". Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

В нем приняли участие 28 человек и десять единиц техники. Участники учений отработали практические навыки по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей на газовой котельной: разрыв газопровода, взрыв в помещениях котельной, при которой возник пожар и пострадало два человека.

Такие учения проводятся достаточно часто. Во время учений отрабатываются оперативность и слаженность совместных действий, от которых зависят жизнь и здоровье граждан.