Многократный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин на прошлой неделе посетил Республику Алтай. Здесь он провел "межнациональную зарядку" на центральной площади Горно-Алтайска, встретился со студентами, жителями Горно-Алтайска и Маймы.

Один из жителей села спросил депутата, как он относится к инициативе по переносу столицы в Сибирь и, в частности, не против ли он переноса столицы в Горно-Алтайск, пишет портал "Новости Горного Алтая". Вот что ответил на это Александр Карелин:

"Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за".

Добавим, что Александр Карелин регулярно бывает в Горном Алтае. Именно здесь он в прошлом году отмечал свой 50-летний юбилей. На торжество, которое проходило на базе "Турсиб" в Чемальском районе, съехалось более 300 российских спортсменов и политиков. Также известно заявление олимпийского чемпиона о том, что он планирует перебраться на постоянное место жительства в Горный Алтай.