Фото: vk.com/barneos22

Тепловоз, буксировавший вагоны, врезался в фуру на железнодорожном переезде в Барнауле накануне, 20 марта.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что ЧП произошло недалеко от Гоньбинского тракта.

На место выезжала спецетхника для ликвидации последствий ДТП.

В результате столкновения грузовик протащило по рельсам. Водителю фуры удалось избежать серьезных травм.