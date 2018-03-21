Фото: vk.com/barneos22
Тепловоз, буксировавший вагоны, врезался в фуру на железнодорожном переезде в Барнауле накануне, 20 марта.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, уточнив, что ЧП произошло недалеко от Гоньбинского тракта.
На место выезжала спецетхника для ликвидации последствий ДТП.
В результате столкновения грузовик протащило по рельсам. Водителю фуры удалось избежать серьезных травм.
Комментарии
ну и федор, по сторонам не смотрел что ли
Тепловозник на принцип пошёл? Маневровому остановиться не так и трудно - скорость позволяет
двоим вышеотписавшимся:
вот потому и поднимают штрафы, чтобы такие бакланы, как этот избежавший серьезных травм водитель фуры, думали бы своей бестолковкой.