Банк России хочет запретить кредиторам — банкам и микрофинансовым организациям — переуступать долг юрлицам, которые не входят в реестр профессиональных коллекторов. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты говорят, что сейчас долг может переуступаться несколько раз, в итоге организация — конечный взыскатель может грубо нарушать закон.

Получается, что подобные организации не являются поднадзорным ни ЦБ, ни ФССП. Таким образом, человек может пожаловаться на действия таких коллекторов только в полицию. Поэтому специалисты ЦБ говорят, что эту "черную" зону рынка взыскания нужно законодательно отрегулировать.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 1 января 2017 года в силу вступил "закон о коллекторах". Он наложил множество ограничений на компании, которые специализируются на взыскании долгов в досудебном порядке. Теперь коллекторы должны быть более вежливыми и менее навязчивыми. Они не могут звонить должнику более восьми раз в месяц и не чаще двух раз в неделю. При этом звонить нужно с 8 до 22 часов в будни, а в выходные — с 9 до 20 часов. Видеться с должником можно не чаще одного раза в неделю.