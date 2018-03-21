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Барнаульский хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ в составе "Детройта"

, ИА "Амител"
Евгений Свечников до этого провел в НХЛ 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями

Фото: rsport.ria.ru

Российский нападающий "Детройта" Евгений Свечников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии". Эта шайба стала для 21-летнего россиянина первой в североамериканской лиге. Хоккеист проводит девятый матч в НХЛ. Напомним, что Свечников был выбран "Ред Уингз" на драфте-2015 под 15-м номером.

Он отличился во втором периоде, закрепив преимущество своей команды в счете — 3:1, в итоге основное время матча завершилось со счетом 4:4, в серии послематчевых буллитов точнее оказался "Детройт".

Евгений родился 31 октября 1996 года на Сахалине. После землетрясения, уничтожившего посёлок, в котором жила его семья, он с родителями переехал в Барнаул. Здесь он начинает заниматься хоккеем, его первым тренером был Владимир Николаев. В 12 лет оказался в подмосковном "Олимпийце". С 2011 года в системе хоккейного клуба "Ак Барс". В 2012 году участвовал в Зимних Юношеских Олимпийских играх. Участник юниорских чемпионатов мира 2013 и 2014 годов. Серебряный призёр молодежного чемпионата мира 2016 года.

3 апреля 2017 года дебютировал в НХЛ в составе "Детройта" в матче с "Оттавой Сенаторз" и отметился победным буллитом.

Играя за фарм-клуб "Детройта" "Гранд-Рапидс Гриффинс" в АХЛ в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Колдера.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

21.03.2018 10:53
Геноцид Эклеров

респект парню! дай Бог здоровья и удачи!

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