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Поручение создать в новых территориях социально-экономического развития в Новоалтайске и Заринске не менее двух тысяч рабочих мест дал губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщает "Алтайская правда".

Такую задачу глава региона поставил перед краевым правительством. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что федеральный кабмин присвоил статус ТОСЭР алтайским моногородам Заринск и Новоалтайск.

Такой статус дает инвесторам, намеревающимся реализовывать на этих территориях свои проекты, ряд преференций — освобождение от уплаты некоторых налогов или снижение ставок. Кроме того, для резидентов ТОСЭР до 7,6% снижен размер выплат в социальные фонды, действует нулевая ставка налога на имущество.

В данный момент Минэкономразвития Алтайского края уже заключило предварительные рамочные соглашения по реализации 12 проектов в моногородах. Общая сумма контрактов исчисляется миллиардами рублей на общую сумму несколько миллиардов рублей.

Говоря о планах развития моногородов, Александр Карлин подчеркнул: "Предстоит серьезная системная работа, чтобы полностью раскрыть потенциал территорий опережающего развития. Мы надеемся, что будут реализованы крупные проекты. Речь идет о создании не менее двух тысяч новых рабочих мест, организации производств по новой технологии".