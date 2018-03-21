Проверка назначена по факту ДТП, произошедшем в районе села Ая с участием полицейского-водителя патрульно-постовой службы ОМВД России по Алтайскому району. Об этом сообщают в пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточняют, что авария произошла во вторник, 20 марта. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Пострадавших в ДТП нет. Транспортное средство повреждено незначительно.

Известно, что полицейский находился при исполнении обязанностей, в форменном обмундировании, был трезв.