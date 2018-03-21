Барнаульские пиццайоло заявились на первый чемпионат Сибири по пицце

C 11 по 13 апреля в Новосибирске впервые пройдет открытый чемпионат Сибири по пицце. В выставочном комплексе "Экспоцентр" соберутся пиццайоло, чтобы сразиться в умении готовить это популярное итальянское блюдо. Заявки на турнир принимаются до 30 марта, рассказали порталу Amic.ru организаторы.

Соревнование проводится в нескольких номинациях: классическая пицца, пицца в дуэте, самая быстрая растяжка, пицца-акробатика. В состав жюри войдут российские и зарубежные эксперты. Конкурс организован при поддержке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области, Сибирской федерации рестораторов и отельеров, гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров.

Одними из первых на конкурс зарегистрировались мастера из Барнаула – Василий Вдовин и Дмитрий Курочкин. Они планируют выступать как в дуэте, так и индивидуально. "Рад, что такое мероприятие проходит теперь и в Сибири. Это отличная возможность пообщаться с коллегами по цеху, обменяться опытом и напитаться новыми идеями, – отметил Василий Вдовин. – Мы надеемся показать достойный уровень на сибирском первенстве".

Напомним, что Василий Вдовин вошел в пятерку сильнейший пиццайоло на чемпионате России. Он является тренером в Федерации пицца-акробатики России.

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Победители открытого чемпионата Сибири в каждой номинации получат денежные призы, путевки на чемпионат России по пицце, который состоится в Москве с 24 по 27 сентября в рамках крупнейшей российской ресторанной выставки "ПИР", и шанс представлять нашу страну на чемпионате мира по пицце, а также на других международных соревнованиях.