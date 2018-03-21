Фото: vk.com/incident_brn

Автомобиль Toyota RAV4 сгорел в ночь на 21 марта в Барнауле — ЧП случилось на парковке торгового центра "Павловский". Предварительная причина возгорания — поджог.

О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Хозяин автомобиля сообщил, что автомобиль подожгли", — отмечает автор заметки.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru рассказали, что данные о пожаре поступили 02:56. Ликвидировать пожар удалось в 03:08. На место от спасательного ведомства выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава. Пострадавших нет.

В результате пожара моторный отсек автомобиля Toyota выгорел полностью. Также повреждены рядом стоящие автомобили Nissan и Mazda.

Предварительная причина пожара, как отметили в МЧС — поджог. В произошедшем разбирается полиция.