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Автомобиль Toyota RAV4 подожгли на парковке у барнаульского ТЦ "Павловский"

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Пожар произошел в ночь на 21 марта, в результате инцидента повреждения получили еще два автомобиля

Фото: vk.com/incident_brn

Автомобиль Toyota RAV4 сгорел в ночь на 21 марта в Барнауле — ЧП случилось на парковке торгового центра "Павловский". Предварительная причина возгорания — поджог.

О случившемся сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "Хозяин автомобиля сообщил, что автомобиль подожгли", — отмечает автор заметки.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru рассказали, что данные о пожаре поступили 02:56. Ликвидировать пожар удалось в 03:08. На место от спасательного ведомства выезжали две автоцистерны и шесть человек личного состава. Пострадавших нет.

В результате пожара моторный отсек автомобиля Toyota выгорел полностью. Также повреждены рядом стоящие автомобили Nissan и Mazda.

Предварительная причина пожара, как отметили в МЧС — поджог. В произошедшем разбирается полиция.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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21.03.2018 11:17
гость

Пешики-завистники? Владельцы гаражей?

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