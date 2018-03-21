Называем победителей конкурса от Amic "Собери слово"

Портал Amic.ru подводит итоги конкурса "Собери слово". Напомним, 20 марта в множестве новостей на сайте надо был найти "волшебные" буквы (выделенные красным цветом — прим.редакции) и собрать из них слово. Среди читателей, справившихся с этим заданием, генератор случайных чисел выбрать пять счастливчиков, которые получат приз — билет на предпоказ боевика "Тихоокеанский рубеж 2", который пройдет 21 марта в кинотеатре Арена, в зале IMAX (​12+).

Итак зашифрованное слово — РУБЕЖ.

А буквы были спрятаны:

Буква "Р" — в новости "Легковушка врезалась в пассажирский автобус в центре Барнаула"

Буква "У" — в новости "Жесткое столкновение автомобилей произошло в центре Барнаула"

Буква "Б" — в новости "Задержан экс-президент Франции Николя Саркози"

Буква "Е" — в новости "Праздник весеннего равноденствия пройдет на ул. Мало-Тобольской в Барнауле"

Буква "Ж" — в новости "Паводок-2018 в Барнауле: стихия может преподнести сюрпризы"

Нашими победителями стали Дмитрий Т (письмо с правильным ответом № 35), Ольга С. (письмо с правильным ответом № 16), Александр Р. (письмо с правильным ответом № 25), Вероника Ш (письмо с правильным ответом № 10), Юлия (письмо с правильным ответом № 42).

Все победители уже оповещены либо по телефону (если таковой указали), либо по электронной почте (проверьте).

Спасибо всем читателям Amic.ru за участие в конкурсе. Впереди будут новые, принимайте участие!