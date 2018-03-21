Фото: vk.com/incident_22

Фото перевернувшегося полицейского УАЗа, попавшего 20 марта в ДТП в Алтайском районе Алтайского края, появилось в социальных сетях.

Снимок, в частности, появился в сообществе "Инцидент Бийск". Как сообщал портал Amic.ru, по информации ГУ МВД по региону, авария случилась вчера в районе села Ая.

Известно, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате инцидента никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.