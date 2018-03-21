Досрочная сдача ЕГЭ стартовала в Алтайском крае в среду, 21 марта, сообщают в региональном Министерстве образования и науки.

Досрочное учебное испытание продлится до 11 апреля. Начнется оно с экзаменов по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. 23 марта участники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.

Школьники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ на базе школы №113 Барнаула имени Сергея Семенова (улица Гущина, 158) и вечерней школы №1 Рубцовска (улица Тракторная, 26). Выпускники этого года, а также не получившие аттестаты в прошлом году будут сдавать экзамены в гимназии №22 Барнаула (переулок Ядринцева, 76).

Досрочно сдадут ЕГЭ почти 300 человек. Это выпускники прошлых лет, выпускники средних профессиональных учреждений, учащиеся иностранных общеобразовательных организаций и школьники, не получившие аттестат в прошлом году. Выпускники этого года для досрочной сдачи ЕГЭ должны иметь допуск педагогического совета.

Отметим, что основная сдача ЕГЭ начнется в Алтайском крае 28 мая. Экзамены будут сдавать до 2 июля. А дополнительная сдача ЕГЭ в этом году пройдет с 4 по 15 сентября.