Американский миллиардер Питер Петерсон скончался во вторник, 20 марта. Ему был 91 год, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В семье Петерсона говорят, что он собрал вместе людей из Белого дом и с Уолл-стрит.

Отметим, что в 1960-х Петерсон возглавил компанию Bell and Howell, крупного производителя кинокамер того времени. Позже он работал в администрации американского президента Ричарда Никсона. Также он был министром торговли США (1972-1973 гг.).

В 1985 году Петерсон стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.

