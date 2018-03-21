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Житель Барнаула, имеющий 16 судимостей, ухитрился за один день совершить серию краж — в данный момент расследование уголовного дела в отношении него завершено.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в полицию о хищении мобильного телефона из служебного помещения санитарно-гигиенической комнаты железнодорожного вокзала Барнаула сообщила кассир.

По словам женщины, в ночное время она отлучилась с рабочего места и, возвращаясь, столкнулась с мужчиной, который поспешно проследовал к выходу на перрон.

"Затем она обнаружила открытую форточку пластикового окна в служебном помещении и отсутствие телефона. Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России внимательно отсмотрели видео с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Барнаула. Выяснилось, что он приобрел билет на пассажирский поезд", — уточняют в ведомстве.

В итоге мужчину задержали на станции в Новокузнецке. Правоохранители изъяли у него похищенный телефон и возвратили законной владелице.

Затем было установлено, что злоумышленник имеет 16 судимостей. Более того, оказалось, что он причастен еще к серии краж, совершенных в один день. В частности, речь идет о хищении мобильника в одном из из торговых центров Барнаула, а также краже имущества пассажира по дороги от краевой столицы до Новокузнецка.

Сейчас фигурант дела заключен под стражу.