На сайте Госзакупок появилась информация о проведении аукциона на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в Юго-Западной зоне Алтайского края. Начальная сумма контракта составила 75 413 147,00 рублей. Деньги выделят из краевого бюджета.

Если говорить более конкретно, то на эту сумму построят автомобильную дорогу, подъезд к поселку Назаровка в Рубцовском районе (протяженность – 271,63м), сделают подъезд от села Покровка до животноводческой фермы "Колос" в Локтевском районе (протяженность — 681м) и реконструируют автомобильную дорогу Н-0903 Лебяжье — Перешеечный в Егорьевском районе (протяженность — 2544м).

Итоги закупки подвели 21 марта, участие приняла только одна организация — ГУП ДХ АК "Юго-Западное ДСУ" — которая и стала победителем аукциона.