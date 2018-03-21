Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что обеспокоен новыми вооружениями РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The New York Times.

"По словам чиновника высокого ранга, в телефонном разговоре во вторник Трамп сказал Путину, что он обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты", -сказано в тексте материала.

Также издание пишет, что американский президент сказал своими российскому коллеге, что в планах администрации США "направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил". Также Дональд Трамп якобы подчеркнул, что Америка " выиграют любую гонку вооружений" с Россией.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта.