Управление спорта и молодежной политики Алтайского края разместило на на сайте Госзакуп информацию о проведении аукциона на приобретение нового оборудования для детско-юношеской спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Начальная сумма контракта составила 15 168 800 рублей.

На эти деньги закупят тросы и буи и создадут специальную систему разметки гребной дистанции "Альбано". Такая применяется во всем мире для проведения соревнований и позволяет с точностью фиксировать результаты заплывов спортсменов.

В документах к закупке указано, что инвентарь должен соответствовать требованиям Международной федерации по гребле на байдарках и каноэ (International Canoe Federation) и Международной федерации гребного спорта (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron), а также на него предусмотрен гарантийный срок, составляющий 2 года с момента подписания документов о передачи товара заказчику.

Аукцион стартовал 20 марта, подавать заявки можно до 5 апреля, а 9 планируется подвести итоги.

Напомним, что в Барнауле в сентябре 2018 года планируют провести крупнейшие в мире коммерческие старты по гребле с участием призеров Олимпийских игр разных лет. Это будет зависеть от того, успеют ли в краевой столице создать необходимые для соревнований условия.