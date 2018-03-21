Мэрия Барнаула опубликовала график гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей на лето 2018 года.
Как сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы, в этом году воду поэтапно будут отключать с середины мая по середины июля.
Так, гидравлические испытания тепловых сетей контура Барнаульской ТЭЦ-3 планируются с 14 по 23 мая, а ремонт трубопроводов и теплофикационного оборудования с 24 мая по 6 июня.
Домам, попадающим под контур ТЭЦ-2, отключат горячую воду с 18 по 27 июня, текущий ремонт назначен на период с 28 июня по 11 июля.
Список улиц контура ТЭЦ-3:
Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах 2я Северо-Западная- А.Петрова до ул.Северо-Западная.
В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспектах Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Список улиц контура ТЭЦ-2:
Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
Комментарии
короче, снова летом месяц без воды. 21-ый век
Так вам и надо, живущим в скворечниках. ТО ли дело у нас в Сибирской долине.
21.03.2018 13:13
- гость -
Колонка на улице круглый год работает??
Блин, ну хоть раз, для разнообразия, с ТЭЦ-2 начали. Надоело уже каждый май без горячей воды сидеть.
На Калинина -Кулагина уже начались !!!
21.03.2018 13:13
- гость -
слушай, проблемы с горячей водой у людей, живущих в квартирах, решаются покупкой и установкой водогрея. даже если потратиться на него, это не дороже червонца.
а вот вам, оленям, червонцем не отделаться)