Состояние семилетней девочки, на которую упала бетонная плита около барнаульской школы № 31 средней тяжести. У нее сломаны тазовые кости, но к счастью, нет повреждений внутренних органов, сообщила корреспонденту Amic.ru мама девочки Екатерина.

По словам женщины, 19 марта, когда произошло ЧП, девочка вместе с папой возвращалась с занятий с логопедом. Было скользко и грязно. Малышка начала обходить особенно грязный участок и упала.

"Там рядом пешеходный переход и когда они подошли к нему, папа сказал ей, — мол, там снег чистый, вытри ботинки. Дочка пошла, наклонилась и стала очищать. Муж говорит, что в этот момент оборачивается и видит, что на нее летит эта плита. Он подбежал, закричал о помощи, стал пытаться эту плиту поднять — а оттуда только голова дочки торчит. Подбежали еще мужчины, приподняли плиту, помогли вытащить дочь. Подъехала "Скорая". Я не знаю, что помогло. Может быть, снег смягчил удар, может быть плиту перевесила другая часть — там немного под наклон. Или, что у дочки за плечами был каркасный — твердый — рюкзак, и упала она на бок, но нам удалось избежать серьезных повреждений", — рассказывает Екатерина.

Злополучная плита является частью ограждения вдоль всего периметра 31-й школы. По словам женщины, по этому ограждению постоянно лазят школьники, рядом находится пешеходный переход, где проходит много людей. Что могло такого произойти с этой плитой, чтобы она упала, сейчас разбираются специалисты.

По словам мамы ей ежедневно звонит классная руководительница девочки, спрашивает о ее здоровье. Приходят следователи. Возбуждено уголовное дело.

"Мы никого не обвиняем, но хочется разобраться, что произошло. и не хочется, чтобы такие случаи повторились. Почему эта плита оказалась в таком состоянии? Она — часть ограждения школы, и там всегда полно детей, которые по нему лазят. Даже сегодня, после того, что случилось, там много ребятишек. Кто должен следить за ограждением? Эти плиты ведь должны быть таким образом установлены, чтобы их ни ребенок, ни взрослый не мог уронить. Сейчас в комментариях обвиняют, что мол, ребенок, сам виноват, толкнул эту плиту, лазил по ней. Не хочется, чтобы на нас такую грязь лили. Наш ребенок даже не дошел до этой плиты. Да и какой же силой должен обладать ребенок, чтобы уронить многотонную плиту?", — говорит Екатерина.

По ее словам, малышке придется лежать в больнице не поднимаясь с постели как минимум ближайшие три недели. А дальше, как говорят врачи, ее восстановление будет зависеть от ее организма.

"Помощи нам тут пока никакой не требуется. Хорошее медицинское обеспечение, хорошие врачи. И питание тоже хорошее. Тем более, что нам пока ничего особо и нельзя", — говорит Екатерина.

Между тем, комментируя ЧП корреспондентам "Вести22" в администрации школы № 31 предположили, что в происшествии могло быть виновато землетрясение, которое было зафиксировано в Алтайском крае 15 марта. После него на асфальте около забора появились трещины. Директор школы Светлана Бочкова сообщила, что за ограждением следили, дважды в день обходя территорию учреждения. "По результатом визуального осмотра ничего не предвещало беды", — сообщила женщина.

Как уже сообщало ИА "Амител" , по факту падения плиты и травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности. По информации следственного комитета, уже понятно, что не были предприняты своевременные меры к ремонту ограждения, а на сварных швах имеются следы коррозии.

В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасное нахождение детей на территории учреждения.