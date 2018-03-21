Состояние семилетней девочки, на которую упала бетонная плита около барнаульской школы № 31 средней тяжести. У нее сломаны тазовые кости, но к счастью, нет повреждений внутренних органов, сообщила корреспонденту Amic.ru мама девочки Екатерина.
По словам женщины, 19 марта, когда произошло ЧП, девочка вместе с папой возвращалась с занятий с логопедом. Было скользко и грязно. Малышка начала обходить особенно грязный участок и упала.
"Там рядом пешеходный переход и когда они подошли к нему, папа сказал ей, — мол, там снег чистый, вытри ботинки. Дочка пошла, наклонилась и стала очищать. Муж говорит, что в этот момент оборачивается и видит, что на нее летит эта плита. Он подбежал, закричал о помощи, стал пытаться эту плиту поднять — а оттуда только голова дочки торчит. Подбежали еще мужчины, приподняли плиту, помогли вытащить дочь. Подъехала "Скорая". Я не знаю, что помогло. Может быть, снег смягчил удар, может быть плиту перевесила другая часть — там немного под наклон. Или, что у дочки за плечами был каркасный — твердый — рюкзак, и упала она на бок, но нам удалось избежать серьезных повреждений", — рассказывает Екатерина.
Злополучная плита является частью ограждения вдоль всего периметра 31-й школы. По словам женщины, по этому ограждению постоянно лазят школьники, рядом находится пешеходный переход, где проходит много людей. Что могло такого произойти с этой плитой, чтобы она упала, сейчас разбираются специалисты.
По словам мамы ей ежедневно звонит классная руководительница девочки, спрашивает о ее здоровье. Приходят следователи. Возбуждено уголовное дело.
"Мы никого не обвиняем, но хочется разобраться, что произошло. И не хочется, чтобы такие случаи повторились. Почему эта плита оказалась в таком состоянии? Она — часть ограждения школы, и там всегда полно детей, которые по нему лазят. Даже сегодня, после того, что случилось, там много ребятишек. Кто должен следить за ограждением? Эти плиты ведь должны быть таким образом установлены, чтобы их ни ребенок, ни взрослый не мог уронить. Сейчас в комментариях обвиняют, что мол, ребенок, сам виноват, толкнул эту плиту, лазил по ней. Не хочется, чтобы на нас такую грязь лили. Наш ребенок даже не дошел до этой плиты. Да и какой же силой должен обладать ребенок, чтобы уронить многотонную плиту?", — говорит Екатерина.
По ее словам, малышке придется лежать в больнице не поднимаясь с постели, как минимум, ближайшие три недели. А дальше, как говорят врачи, ее восстановление будет зависеть от организма.
"Помощи нам тут пока никакой не требуется. Хорошее медицинское обеспечение, хорошие врачи. И питание тоже хорошее. Тем более, что нам пока ничего особо и нельзя", — говорит Екатерина.
Между тем, комментируя ЧП корреспондентам "Вести22" в администрации школы № 31 предположили, что в происшествии могло быть виновато землетрясение, которое было зафиксировано в Алтайском крае 15 марта. После него на асфальте около забора появились трещины. Директор школы Светлана Бочкова сообщила, что за ограждением следили, дважды в день обходя территорию учреждения. "По результатом визуального осмотра ничего не предвещало беды", — сообщила женщина.
Как уже сообщало ИА "Амител" , по факту падения плиты и травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности. По информации следственного комитета, уже понятно, что не были предприняты своевременные меры к ремонту ограждения, а на сварных швах имеются следы коррозии.
В рамках следствия будет дана оценка действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасное нахождение детей на территории учреждения.
Комментарии
Выздоровления и терпения!
Несчастный случай. но школу наказать. так было бы правильно
вот зря она говорит, что мол ничего страшного. а виновники уже истории придумывают про землетрясение
Бедный ребенок. Сил тебе, малышка, терпения и здоровья
Слава богу, что без серьезных травм! Но виновник должен понести наказание! Ребеночку всю жизнь теперь с этим жить и расхлебывать последствия чей то халатности.
почему вообще забор вокруг школы из бетонных плит?Это объект стратегического значения?
21.03.2018 13:32
гость
Перелом костей таза - не серьезная травма? Для девочки?
почему вообще забор вокруг школы из бетонных плит?
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наверное еще со времен СССР он там
богатая страна была, могла себе позволить
Зачем у школы такой забор? Обычно такими временно стройки огораживают. Перед Ишой на чуйском такой же забор из плит частично заваленный.
Ну как без серьезных - перелом тазовых костей это не мизинец сломать, и даст это о себе знать при родах с большой вероятностью. Здоровья девочке.
Забор рухнул - реакции в горадминистрации никакой. Ни заявлений должностных лиц, ни проверок в школах. Уверен они даже этот забор весь не проверили. Даже ленточку не натянули.
почему вообще забор вокруг школы из бетонных плит?
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наверное еще со времен СССР он там
Школе 12 лет (забору столько же) она относительно новая
Даже ленточку не натянули.
Почему же , натянули, теперь она привлекает еще больше ребятню, она под ней пролезают и резвятся там. как будто все сейчас считают своим долгом там постоять. окна выходят на эту школу, видно все..
Этот забор словно колонию огородили, с террризмом маразамтики борются
Как мы быстро научились у америкосов обвинять и судиться. Комментаторы, требующие "наказать виновных", сами в этой жизни что-нибудь делали или за что-нибудь отвечали? Директор школы или её завхоз обладают компетенцией или необходимым оборудованием для определения устойчивости забора? Кому-то будет легче если их посадят? Вероятность такого несчастного случая - миллионные доли процента. Ну случилось, нужно проверить остальные заборы особенно возле тротуаров и детских учреждений.
Девочке скорейшего выздоровления, родителям мужества.