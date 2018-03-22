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С молотка: универмаг Суховых опять выставлен на продажу за 1 рубль

, ИА "Амител", Мария Трубина
Объекту культурного наследия продолжают искать хозяина

Фото: Екатерина Смолихина

Универмаг Торгового дома "Д. Н. Сухов и сыновья" вновь выставлен на продажу, такая информация появилась на сайте Фонда имущества Алтайского края. Это уже четвертая попытка найти зданию хозяина. Его стоимость также оценивают в 1 рубль, а вот земельный участок под ним — в 14 940 000 рублей, его площадь 2 438 кв.м..

Напомним, что универмаг, расположившийся по адресу Мало-Тобольская, 36/ проспект Социалистический, 12, признан объектом культурного наследия, включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Его будущему владельцу придется отреставрировать здание, приспособить его для современного использования и внести задаток в размере 2 988 000, 20 рубля.

Что это за универмаг

Это двухэтажное здание построили его в 1880 году, а принадлежало оно одной из богатейших на тот момент семье города — Суховым. У них была большая торговая сеть, а магазины работали в Барнауле, в Бийске, Камне-на-Оби. Данный универмаг на Мало-Тобольской считался самой крупной и старейшей их точкой.

Суховы торговали универсальными товарами, хлебом, держали свечной и кожевенный заводы, производимые там товары, между прочим, побеждали на престижных ярмарках. Кроме того они выделяли большие средства на благотворительность, на развитие барнаульского образования и медицины, в том числе на постройку городской больницы. Также они были сторонниками технического прогресса и оснастили свою фабрику паровым двигателем.

После революции в здании бывшего универмага Суховых открылись изостудия, БТИ и гастроном. В 1998 году строение сгорело, собственно с этим пожаром закончилась эпоха магазина, восстановлен с того времени он так и не был.

Кто такие Суховы

Самым известным представителем династии Суховых был купец первой гильдии Дмитрий Никифорович. В 1882 году его избрали городским головой. Кстати, будучи на этом посту, предприниматель отказался от жалования, передав его на нужды города. Из детей Дмитрия Сухова особенно отличился его сын Василий, который тоже стал городским головой и расширил отцовское кожевенное производство.

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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