Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 21 марта, открывая очередное заседание правительства, подвел итоги прошедших президентских выборов в России. Он обратился к министрам с просьбой сосредоточится на выполнение послания Владимира Путина Федеральному посланию.

"Сегодня первое заседание правительства Алтайского края после выборов президента 18 марта. Оно прошло в условиях тайного голосования, конкурентной борьбе, транспарентности. Уровень участия граждан в кампании заметно выше, чем в аналогичных выборах 2008 и 2012 годов. Степень поддержки победившего на выборах кандидата также заметно выросла. Это свидетельствует о том, что возросла консолидация нашего общества, жителей Алтайского края. Социально-экономические и политические процессы в регионе идут в контексте федеральной повестки", — обратился к министрам губернатор.

Темами заседания правительства было развитие непрерывного профессионального образования и улучшение занятности инвалидов. Это вопросы, как уверен губернатор, определяют будущее не только края, но и всей страны в контексте мартовского послания президента Владимира Путина.

"Это послание было адресовано не только парламенту, но и всему российскому народу. Сегодня у нас появились дополнительные аргументы, чтобы выполнить их максимально эффективно в Алтайском крае", — заключил губернатор.

Ранее Александр Карлин, комментируя послание президента Федеральному собранию 1 марта, обратился к своим заместителям разработать конкретные планы его реализации. Причем поместить его на свой рабочий стол в компьютере.