Стабильная эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечена в России с 5 по 11 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в 23 российских регионах отмечают превышение недельных эпидемических порогов случаев заболевания ОРВИ и гриппом. .

"Среди детей возрастной группы 0-2 года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в семи регионах, среди детей возрастной группы 3-6 лет — в 11, среди детей 7-14 лет — в 12, среди лиц старше 15 — в 14", — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Также в ведомстве уточняют, что доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 65,3%, из них превалируют вирусы гриппа В (21,39%) и А (H1N1) pdm09 (21,54%).

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад в Алтайском крае. В этом году пик заболеваемости пришелся на период 26 февраля — 9 марта. В это время было зафиксировано максимальное количество заболевших — 27 тысяч человек. Эпидемический порог был превышен на 92%.