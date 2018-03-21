Общественники заявили об ужасном состоянии детского инфекционного отделения барнаульской городской больницы №12 — здесь обнаружили клопов, плесень и целый букет несоответствий необходимым нормам.

Жалобу на имя руководителя краевого Минздрава Ирины Долговой направили представители общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль".

Как рассказал порталу Amic.ru представитель этого общественного движения в Барнауле Игорь Берг, документ на имя регионального министра с требованием провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм администрацией КГБУЗ "Городская больница 12", установить виновных лиц, привлечь их к ответственности и обязать устранить нарушения, был передан 21 марта.

"Состояние инфекционки просто шокирует — клопы и плесень на стенах, холод и щели в окнах, заношенное постельное белье, которое, судя по запаху, толком не проходит санобработку и сломанные тумбочки", — подчеркивает общественник.

В официальной жалобе, в свою очередь, говорится: "Из вышеуказанного следует, что администрация КГБУЗ "Городская больница 12" нарушает нормы санитарного законодательства".

Портал Amic.ru обратился за официальным комментарием в пресс-службу краевого Минздрава.



