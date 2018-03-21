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Так решили барнаульцы: власти подвели итоги голосования по благоустройству

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Рассказываем, какие объекты победили в разрезе районов, как прошло голосование и что теперь будет со всеми объектами

Иллюстрация: barnaul.org

Утром в среду, 21 марта, в Барнауле подвели итоги голосования за объекты благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Власти отобрали шесть из 10 объектов, получивших наибольшее количество голосов. О том, как прошло голосование, как будут благоустроены выбранные территории и что произойдет с не выбранными, представители администрации Барнаула рассказали на заседании Общественного совета про проекту в среду, 21 марта.

Но сначала итоги голосования

Победитель — Нагорный парк набрал 62 918 голосов. Он лидирует в четырех из пяти районов города. Только лишь жители Октябрьского района поставили его на третье место (6,4 тысячи). Первое место в этом районе занял Сквер Химиков (10,7 тысяч), второе — пешеходная зона на Обском бульваре (7,5 тысяч).

Любопытно, что жители Железнодорожного района больше голосов отдали нагорному парку (12,2 тысячи), а на втором месте находящаяся в Ленинском районе Площадь Мира (7,4 тысячи). Пешеходная зона по Молодежной, которая как раз в Железнодорожном районе, получила в свою пользу 5,3 тысячи голосов.

Жители же Центрального района (район улицы Кутузова, старая часть города от Папаницев ниже по проспектам Ленина, Красноармейскому и Социалистическому, нагорная часть Барнаула, Южный, Лебяжье, Мохнатушка) выбрали лидером Нагорный парк (14,2 тысячи). А на втором месте Площадь Мира (12,6 тысяч) из Ленинского района. За центр района — Демидовскую площадь — отдано всего 2,4 тысячи голосов. Это самый маленький по количеству голосов объект в районе.

Напомним результаты:

  1. Нагорный парк набрал  — 62 918
  2. Площадь Мира и Аллея Целинников — 53 430
  3. Сквер Химиков — 47 595
  4. Аллея Ленинградская — 43024
  5. Пешеходная зона по ул. Молодежная — 36 358
  6. Сквер Адмирала Кузнецова —34 036
  7. Пешеходная часть Обского бульвара — 22 787
  8. Аллея "25 лет Индустриальному району" — 21 940
  9. Проезд Полюсный — 17 101
  10. Демидовская площадь — 15814

Кстати, по итогам онлайн-голосования Демидовская площадь была на втором месте, за нее было отдано 19 тысяч 103 голоса. Для сравнения: за лидера онлайн-голосования — Нагорный парк — тогда было отдано 45 тысяч 641 голосов, за третье место — пешеходную зону на Обском бульваре — 11 тысяч 685 голосов. Теперь же Демидовская площадь на последнем, десятом месте.

Как прошло голосование

Напомним, еще в прошлом году администрации районов города совместно с ТОСами определили 55 общественных зон в Барнауле, которые так или иначе можно бы благоустроить. В январе эти 55 территорий были выставлены на интернет-голосование на сайте администрации города. Через месяц власти выделили 10 объектов — лидеров по числу голосов. Именно эти 10 объектов были включены в бюллетени для голосования.

Народное голосование состоялось 18 марта. Оно было совмещено с выборами президента РФ. В Барнауле работало 137 пунктов для голосования. Проголосовало 88 тысяч барнаульцев.

"Участки не пустовали. Да, за территории голосовали далеко не все, кто пришел на выборы президента. Но и 88 тысяч — это хороший показатель заинтересованности. Число проголосовавших позволяет сделать объективный выбор. Теперь администрацию города никто не упрекнет: почему эти объекты попали в программу благоустройства. Так решили жители Барнаула", — прокомментировал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко.

Для голосования было изготовлено более 500 тысяч штук бюллетеней. Использовано — 88 тысяч 326 штук. Именно столько барнаульцев пришло на участки. Правда 539 бюллетеней признали недействительными, а еще 49 штук барнаульцы унесли с собой.

Александр Алексеенко сообщил, что недействительными признавались только те бюллетени, где вообще не было ни одной отметки, либо их нельзя было четко идентифицировать. Условие было выбрать от одного до шести объектов. Но были случаи, когда горожане ставили и больше галочек, даже все 10. Такие бюллетени, уточнил чиновник, тоже считались.

На заседании комиссии встал вопрос, куда девать неиспользованные. Решили не пускать на черновики, чтобы "не поднялся потом шум, что они оказываются на помойках". Их направят на вторичную переработку. Бюллетени с отметками и протоколы голосования решили пока сохранить, на случай, если у кого-то возникнут вопросы.

Когда и как будут благоустроены территории и что будет с остальными?

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев сообщил, что из шести выбранных объектов готовый проект будет только по Нагорному парку.

По остальным документы будут готовиться около двух месяцев. Работы планируют начать в июле. Кстати, каждый объект будет выставлен на аукцион отдельным лотом. То есть для каждого объекта подрядчик будет подбираться отдельно.

Как именно будет благоустроена каждая территория, будет понятно только после утверждения проектов. Но в целом везде появится новая тротуарная плитка, малые архитектурные формы, скамейки, новое освещение. проведено озеленение, станет больше зелени и цветов.

Когда именно будут благоустроены остальные четыре территории из этого списка, пока не известно. Как и то, повторится ли такое прямое народное голосование в следующем году.

"Но все 55 территории будут благоустроены на период действия программы "Формирование комфортной городской среды" до 2022 года", — подчеркнул Алексеенко.

Читайте также в сюжете: Комфортная среда. Барнаул-2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 14:52
- гость -

Ну всё, выкосят все деревья в сквере Химиков и будет лысая площадка, как на площади Октября.

0  0
21.03.2018 14:53
гость

Чтобы проголосовать за благоустройство на выборах 18.03.2018 г. нужно было догадаться спросить у консультантов или дежурных о месте, где выдают бюллетени по благоустройству. Плохо был организован процесс голосования по благоустройству. Многие, не получив на своем участке данный бюллетень, просто уходили, не проголосовав.

0  0
21.03.2018 14:55
- гость -

Хоть Демидовская площадь еще маленько постоит с хвойниками....

0  0
21.03.2018 14:55
- гость -

Про парк "Юбилейный" поговорили и забыли.

0  0
21.03.2018 15:15
- гость -

Главное, чтобы пришли голосовать за Путину, явку обеспечили, вот и завлекали парками, бассейнами, плюшками и лапшой на уши. И ведь народ купился. Впрочем, всё как обычно.

0  0
21.03.2018 15:17
Гостья

21.03.2018 14:53
гость - полностью согласна! На нашем участке столы стояли в вестибюле недалеко от входа, т.е. все пришедшие на выборы проходили мимо, но никто из наблюдателей не призывал голосовать за объекты благоустройства и не разъяснял, что это нужно сделать! В этом большая недоработка, поэтому немногие проголосовали...

0  0
21.03.2018 15:20
- гость -

21.03.2018 14:53
гость

Разделяю ваше мнение - с организацией этого голосования был явный провал! И что теперь, лестницу к Оби доделают, а пешеходную зону нет? Не смешно ли?

0  0
21.03.2018 15:28
Евгения

Часто гуляем с мужем в сквере Химиков, расположенном около нашего дома. Конечно, сквер необходимо привести в порядок. Но проект ужасен. Как можно убрать столько деревьев??? Именно они украшают это место. Почему не было представлено несколько проектов на каждый объект?

0  0
21.03.2018 15:44
- гость -

Проезд Полюсный жаль... не вошел в список.
а по организации, это да...очень плохо, я не с первого раза нашел где можно проголосовать по этой теме... даже указателей не было...и не кто не предложил... сам походил поискал...

0  0
21.03.2018 15:44
- гость -

Я элементарно не нашел, где дают бюллетени для голосования по проектам. Безобразная организация.

0  0
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