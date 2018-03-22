Чем вы заняты 5 апреля? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар "Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете". Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети интернет, Митра, Миранит.

7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре:

Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;

На чем сэкономить деньги и нервы;

Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;

Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;

Какая реклама в интернете действительно работает;

Что делать интернет-магазину после введения 54-ФЗ;

Как узнать сокровенные желания клиентов с помощью CRM;

Истории успеха и многое другое.

Посмотрите подробную информацию и программу семинара.

Участие бесплатное, но из-за высокого спроса на мероприятия по IT-тематике в Барнауле необходимо зарезервировать место в зале.

"У меня уже все есть, идти на семинар нет смысла", — скажете вы, надеясь, что интернет-магазин выйдет в ТОП поиска по взмаху волшебной палочки, а продажи сами по себе увеличатся в 2 раза. Любой интернет-проект нуждается в постоянной модернизации и в своевременном выявлении проблем. Для этого вам нужны эксперты и практики – их опыт и советы. Приходите на семинар, получайте знания бесплатно!

Семинар необходим:

Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;

Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;

Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

Чтобы с легкостью использовать современные интернет-технологии на благо бизнеса, нужно лишь инвестировать свое время в посещение семинара.Теперь, когда сомнений не осталось, смело переходите на сайт мероприятия. Трансляции и видеозаписи не будет.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании "Митра" по телефону +7 (3852) 57-25-25 или электронной почте info@mitra.ru.