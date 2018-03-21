Ученые из Сибирского НИИ растениеводства и селекции создали два новых сорта овощных культур. Речь идет о томате и сладком перце. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщается, новый сорт томата — скороспелый, но не теряет вкусовых свойств, в перце независимо от погодных условий содержится много витамина C. Ученые уже успели подать заявку на внесение новых сортов в государственный реестр овощных культур и ожидают, что семена могут проявиться в продаже примерно через год.

Сорт томата называется "Семеновна", а перца — "Египетская сила". Новый вид томата относится к скороспелой группе — от начала вегетации до зрелых плодов проходит в среднем 84-95 дней, однако его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью.

Что касается нового сорта перца, то в нем вне зависимости от погоды содержание аскорбиновой кислоты ежегодно оказывается выше, чем у других сортов. Название "Египетская сила" дано перцу за пирамидальную форму плодов.