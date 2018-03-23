Какой русский не любит быстрой езды и отведать румяных блинчиков? Они занимают почетное место среди блюд традиционной русской кухни, их любят все: и взрослые и дети. "Сковородовна" -это сеть кафе быстрого питания, повара которой знают в них истинный толк , ведь аппетитные , с пылу с жару блинчики – основное блюдо сети. Но это далеко не все.

Ассортимент русской кухни в меню "Сковородовны" довольно широкий: здесь гостю предложат супчики, сваренные в лучших русских традициях, на наваристом мясном бульоне, разнообразные салаты и каши с маслом. А пока вы неспешно выбираете, на ваших глазах блинопеки приготовят блинчики.

Обязательно стоит попробовать морсы из брусники, облепихи и других ягод по традиционным русским рецептам. А на десерт можно заказать порцию мороженого: заманчивые вкусные шарики, украшенные орешками или ягодами. Любимое детское лакомство, без сомнения, по достоинству оценят и взрослые.

В потоке наших ежедневных дел часто совсем нет времени забежать в кафе или что-то приготовить на ужин дома.

"Сковородовна" печется о своих занятых клиентах – и предлагает доставлять вкусные завтраки, обеды и ужины прямо на дом или к вам в офис.

Сейчас в сети действует выгодная акция: при заказе блюд на сумму от 600 руб. (с учетом 100 рублей доставки по городу) – вы получите 1 литр напитка (вкусный морс или компот из сухофруктов в подарок)

При заказе от 1000 рублей помимо 1 литра напитка в подарок ваш заказ доставят абсолютно бесплатно!

Время доставки очень удобное — с 9-00 до 20-00.

Можно делать заказ заранее к определенному времени или даже к определенной дате: все блюда прибудут к вам ровно в назначенный срок, в свежеприготовленном виде.

Телефон доставки :555-006

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ИП Костюк Вячеслав Викторович