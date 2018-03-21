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Приговоры за незаконное пересечение границы РФ вынесли в Алтайском крае в отношении гражданина Таджикистана и гражданина Узбекистана — оба обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Как уточняют в ведомстве, в июле прошлого года иностранцы, несмотря на имеющийся для них запрет на въезд в Россию, решили проследовать через госграницу.

"В казахстанском городе Семей мужчины сели в такси, на котором доехали до пункта пропуска "Ауыл", после чего пошли по пересеченной местности, преодолев железнодорожные пути в обход пунктов пропуска казахстанской и российской сторон. Далеко продвинуться вглубь территории России им не удалось — в скором времени недалеко от села Веселоярское Рубцовского района иностранцы были задержаны пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Алтайскому краю", — констатируют в службе безопасности.

Во время расследования выяснилось, что обоим иностранцам ранее было запрещено въезжать в Россию. Более того, у гражданина Узбекистана имелась судимость за грабеж.

В итоге, один из преступников приговорен к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а второй — к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.