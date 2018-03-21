Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию относительно городской больницы №12, на состояние детского инфекционного отделения которой пожаловались барнаульцы.

Напомним, 21 марта в ведомство была направлена жалоба с просьбой провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм администрацией КГБУЗ "Городская больница 12".

В центре внимания оказалось детское инфекционное отделение. Представители общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", получившие многочисленные жалобы от горожан, рассказали, что в "инфекционке" обнаружили клопов, плесень и целый ряд других несоответствий необходимым нормам — холод и щели в окнах, заношенное постельное белье, сломанные тумбочки.

На просьбу портала Amic.ru прокомментировать ситуацию, в Минздраве края сообщили следующее:

Из-за специфики отделения, частичный ремонт отделения по боксам невозможен. Для обеспечения выполнения современных требований санитарного законодательства в отделении необходим целый комплекс работ, подпадающих под капитальный ремонт. Выполнять данные работы за счет средств медицинской организации невозможно.

Поэтому в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год, утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 469 предусмотрен капитальный ремонт детского инфекционного корпуса КГБУЗ "Городская больница № 12, г. Барнаул". Выделяемый лимит денежных средств 35 млн. рублей.

На сегодняшний день ведется подготовка необходимой документации для сдачи проектно-сметной документации на проверку в КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края". После проведения проверки будет проведена процедура по определению подрядной организации. Выполнение работ по капитальному ремонту запланировано до конца 2018 года.

В раках капитального ремонта запланировано проведение следующих работ: