Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию относительно городской больницы №12, на состояние детского инфекционного отделения которой пожаловались барнаульцы.
Напомним, 21 марта в ведомство была направлена жалоба с просьбой провести проверку по факту несоблюдения санитарных норм администрацией КГБУЗ "Городская больница 12".
В центре внимания оказалось детское инфекционное отделение. Представители общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль", получившие многочисленные жалобы от горожан, рассказали, что в "инфекционке" обнаружили клопов, плесень и целый ряд других несоответствий необходимым нормам — холод и щели в окнах, заношенное постельное белье, сломанные тумбочки.
На просьбу портала Amic.ru прокомментировать ситуацию, в Минздраве края сообщили следующее:
Из-за специфики отделения, частичный ремонт отделения по боксам невозможен. Для обеспечения выполнения современных требований санитарного законодательства в отделении необходим целый комплекс работ, подпадающих под капитальный ремонт. Выполнять данные работы за счет средств медицинской организации невозможно.
Поэтому в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год, утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 20.12.2017 № 469 предусмотрен капитальный ремонт детского инфекционного корпуса КГБУЗ "Городская больница № 12, г. Барнаул". Выделяемый лимит денежных средств 35 млн. рублей.
На сегодняшний день ведется подготовка необходимой документации для сдачи проектно-сметной документации на проверку в КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края". После проведения проверки будет проведена процедура по определению подрядной организации. Выполнение работ по капитальному ремонту запланировано до конца 2018 года.
В раках капитального ремонта запланировано проведение следующих работ:
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замена входных групп учетом условия для соблюдения норм доступной среды;
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монтаж приточно-вытяжной вентиляции с кондиционированием воздуха;
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капитальный ремонт системы отопления, системы горячего и холодного водоснабжения, системы канализации;
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замена силовых и осветительных электросетей, слаботочных линий связи, системы ОПС.
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отделка помещений с заменой оконных блоков, межкомнатных дверей;
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ремонт отмостки;
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устройство двускатной кровли взамен старой;
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наружное утепление стен и отделка их сайдингом;
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установка эвакуационных лестниц со второго этажа;
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внутренняя перепланировка медицинских, палатных и вспомогательных помещений подвала, первого и второго этажа.
Комментарии
а тараканов потравить не предусмотрено...