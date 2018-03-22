Лунный календарь садовода в Алтайском крае на 2018-й год: инфографика

Опытные садоводы и огородники уже вовсю готовятся к дачному сезону. Мы решили немного помочь в этом нашим читателям и подготовили лунный календарь посадок растений и работ на участке. Кстати, в марте и апреле магазин "Аксиома" предлагает отличные скидки. Например, стоимость семян от пяти рублей, а грунт для рассады обойдется в 39 рублей. Лопаты "Аксиоме" можно приобрести за 120 рублей, а грабли — за 60. Торопитесь!

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