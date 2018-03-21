Как благоустроят шесть выбранных общественных мест Барнаула: фото

18 марта Барнаул выбрал не только одного президента, но и шесть общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Да-да, мы снова о проекте "Формирование комфортной городской среды". О том, какой объект набрал какое число голосов, смотрите здесь. А пока рассказываем, какое именно благоустройство будет проведено на территориях-победителях. Правда, на картинках пока только предварительные эскизы. По каждому объекту сейчас будет создан отдельный проект. Работы начнутся в июле.

Нагорный парк

Иллюстрация: barnaul.org (вариант благоустройства Нагорного парка)

В 2016 году в рамках создания туристско-рекреационного кластера "Барнаул — горнозаводской город" здесь была заново построена лестница, появились прогулочные террасы, проведено берегоукрепление. В 2018-м будут продлены прогулочные дорожки, обустроена инфраструктура с подходом к реке и в сторону южного склона, устроены подъезды с парковками, тротуары, разбиты цветники и газоны, появятся малые архитектурные формы, новые фонари.

Площадь Мира и Аллея Целинников

Фото: barnaul.org. На фото эскиз площади Мира

Сама площадь, которая давно стала центром общественно-культурной жизни Ленинского района, уже благоустроена. Теперь в планах ее расширить. А вот аллею Целинников, которая идет через рощу от площади до улицы Антона Петрова, ждет серьезное обновление. Здесь уложат тротуарную плитку, обновят светильники, установят лавочки.

Сквер Химиков

Фото: barnaul.org. На фото эскиз Сквера Химиков

Сквер расположен в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии, 5-й Западной. Здесь обновят освещение, асфальтовое покрытие заменят на плитку и новый бордюрный камень, уберут старые, где-то даже опасные деревья и высадят новые, красивые деревца и кусты. Уже летом тут появятся яркие цветочные клумбы, скамейки, пандусы, биотуалет, малые архитектурные формы.

Аллея Ленинградская

Иллюстрация администрации Барнаула. Экскиз Ленинградский аллеи

Ленинградская аллея расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе Барнаула, близ парка "Лесная сказка". Здесь снесут старые и опасные деревья, установят новые насаждения, газоны, цветники, заменят изношенное асфальтовое покрытие, освещение. Появятся детская и спортивная площадки, а также красивые скамейки в форме звезд и малые архитектурные формы в виде противотанковых ежей.

Пешеходная зона по ул. Молодежная

Иллюстрация администрации Барнаула. Эскиз пешеходной части ул.Молодежная

Участок улицы Молодежная от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского ждет восстановление газона, устройство новых тротуаров, лавочек, урн, цветников, появление более 20 новых декоративных форм. Будут созданы новые парковочные зоны и установлено ограждение по чётной стороне (от Ленина до Социалистического).

Сквер Адмирала Кузнецова

Иллюстрация администрации Барнаула. Эскиз сквера Адмирала Кузнецова

Сквер расположен на пересечении улиц Шумакова и Балтийская. Здесь обновят асфальтовое покрытие, установят новые уличные фонари, высадят деревья и кустарники, украсят декоративными объектами. А еще здесь появится долгожданная детская игровая площадка и спортивная площадка. Всё будет оформлено в морском стиле.