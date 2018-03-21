Фото: Amic.ru

Торжественное закрытие лыжного сезона 2018 года состоится 25 марта на лыжной базе "Динамо". Организатором выступает компания "Мария-Ра", которая подготовила сюрпризы для участников. — отдельную дистанцию марафона свободным стилем на 55 километров Динамо-Зимари-Динамо. Регистрация участников и выдача стартовых жетонов с 7-30 до 8-30.

На дистанции будут работать 4 пункта питания на л/б "Динамо", 5км, 25км и 42км. Всем участникам организаторы на финише приготовили памятные сувениры. Праздничное мероприятие состоится с 8-00 до 18-00. Напоминаем, что для всех горожан 25 марта последний день приема чеков по акции "За машиной на лыжах".

Организаторы приглашают на старты всех неравнодушных любителей спорта.