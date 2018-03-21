Фото: Amic.ru
Торжественное закрытие лыжного сезона 2018 года состоится 25 марта на лыжной базе "Динамо". Организатором выступает компания "Мария-Ра", которая подготовила сюрпризы для участников. — отдельную дистанцию марафона свободным стилем на 55 километров Динамо-Зимари-Динамо. Регистрация участников и выдача стартовых жетонов с 7-30 до 8-30.
На дистанции будут работать 4 пункта питания на л/б "Динамо", 5км, 25км и 42км. Всем участникам организаторы на финише приготовили памятные сувениры. Праздничное мероприятие состоится с 8-00 до 18-00. Напоминаем, что для всех горожан 25 марта последний день приема чеков по акции "За машиной на лыжах".
Организаторы приглашают на старты всех неравнодушных любителей спорта.
Комментарии
жрите свои поганые шоколадки сами
ну что защитники животных, пойдете за памятными сувенирчиками???
забег памяти Пуделя
Мы на днях купили тухлую рыбу в "Марии-Ра". Могу ли я стать участником розыгрыша в порядке исключения? Ну а если вспомнить все случаи покупки тухлятины там, то машина у нас уже считай в кармане (парковочном).
21.03.2018 16:30
- гость -
а зачем туда ходишь?
разве других магазинов мало?
21.03.2018 16:32
- гость -
Да вот сам не знаю, обычно в Ярче ходим, но тут бес попутал...
21.03.2018 16:37
- гость -
у меня они желание там отовариваться давно отбили
Про пуделя реально жесть...
Как в настоящее время развиваются события или в Багдаде все спокойно???
21.03.2018 16:51
Наталья
Всё спокойно. Помните, вы в воскресенье самсу покупали в Марии-Ра? С пуделем всё хорошо, в общем, погиб не напрасно.